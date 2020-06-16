2020/06/16 | 02:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت النائبة وحدة الجميلي، الثلاثاء، اصابتها بفيروس كورونا.

وقال الجميلي في تغريدة على ت...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إصابة نائبة عراقية بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إصابة نائبة عراقية بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).