قصف صاروخي يستهدف مركزاً امريكيا قرب مطار بغداد الدولي

2020/06/16 | 02:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي.

وقال المصدر لـ (بغداد ا...





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