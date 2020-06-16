حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم تتجاوز الـ 8 ملايين

2020/06/16 | 02:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 8 ملايين.

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