هجوم صاروخي على معسكر أمريكي في محيط مطار بغداد

2020/06/16 | 03:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر خبرية صباح الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في محيط مطار بغداد الدولي.

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