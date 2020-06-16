المكسيك: وفاة 439 مصابا بكورونا

2020/06/16 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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