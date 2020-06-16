2020/06/16 | 05:17 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أين نيوز _بغداد أظهرت نتائج الفحص المختبري إصابة النائبة عن تحالف القوى وحدة الجميلي بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجميلي في تغريدة لها على تويتر، فجر الثلاثاء، إصابتها بالفيروس حيث قالت "فضلٌ من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير أحتياجهم الأنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد ، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وأياكم من أبناء السلامة ، نسألكم الدعاء أحبتي"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة النائبة "وحدة الجميلي" بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكدت الجميلي في تغريدة لها على تويتر، فجر الثلاثاء، إصابتها بالفيروس حيث قالت "فضلٌ من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير أحتياجهم الأنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد ، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وأياكم من أبناء السلامة ، نسألكم الدعاء أحبتي"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة النائبة "وحدة الجميلي" بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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