2020/06/16 | 05:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أظهرت نتائج الفحص المختبري إصابة النائبة عن تحالف القوى وحدة الجميلي بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الجميلي في تغريدة لها على تويتر، فجر الثلاثاء، إصابتها بالفيروس حيث قالت "‏فضلٌ من الله ومنه أن شرفنا بضريبة العمل مع جمهورنا وأهلينا بغية توفير أحتياجهم الأنساني والخدمي مما جعلنا عرضة لوباء كورونا ولله الحمد من قبل ومن بعد ، نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية وجعلنا وأياكم من أبناء السلامة ، نسألكم الدعاء أحبتي"

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