2020/06/16 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، يوم امس الاثنين، عن استشهاد واصابة خمسة أفراد لقوات الرد السريع بتفجير في بلكانة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 5 أفراد لقوات الرد السريع بتفجير في بلكانة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد واصابة 5 أفراد لقوات الرد السريع بتفجير في بلكانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).