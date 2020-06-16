مسؤول صحي عراقي يكشف افضل طريقة لعلاج كورونا

2020/06/16 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير دائرة صحة بابل، محمد الجعفري، الطريقة الافضل التي يمكن اتباعها لتحقيق العلاج الكامل لفيروس كورونا....

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