تلخيص مبسّط لكتاب لينين الدولة والثّورة (الجزء السادس والأخير) - سمية العثماني

2020/06/16 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمية_العثماني الفصل السادس: ابتذال الانتهازيين للماركسيّةإن مسألة موقف الدولة من الثورة الاجتماعية و موقف الثورة الاجتماعية من الدولة لم تشغل بال كبار النظريين والصحفيين في الأممية الثانية (1889-1914) إلاّ قليلا جدا، شأنهما شأن مسألة الثورة بوجه عام.



ولكن السمة المميزة الأساسية لسير التعاظم التدريجي للانتهازية الذي أفضى إلى إفلاس الأممية الثانية في سنة 1914 هي واقع أنهم حتى عندما كانوا يجدون أنف ......





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