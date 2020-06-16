اليونان تعيد فتح مطاراتها على أمل إنعاش قطاع السياحة المتعثر بسبب كورونا

2020/06/16 | 08:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أشهر من العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أعادت أثينا الاثنين فتح مطاراتها الرئيسية أمام الرحلات الدولية على أمل إنعاش قطاع السياحة الذي يوظف حوالي 700000 شخص ويمثل حوالي 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليونان.وسيتم إخضاع القادمين من المطارات التي تعتبرها وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران عالية الخطورة للفحص الدقيق […]

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