3 ملفات واحتمالات المصالحة في لقاء الكاظمي بالوطنية

2020/06/16 | 08:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم امس الاثنين، على أهمية استدامة العمل الوطني من أجل تخطي العقبات الاقتصادية والأمنية والسياسية الراهن...

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