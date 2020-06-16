صحة الرصافة: تحويل قاعات مغلقة بملعب الشعب الى ردهات عزل لمصابي كورونا

2020/06/16 | 08:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، اليوم الثلاثاء، عن عزمها تحويل قاعات رياضية مغلقة لملعب الشعب الدولي الى ردهات عزل نظراً لكثر الإصابات بفيروس كورونا.وقال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في تصريح صحفي "نعتزم تحويل القاعات المغلقة الرياضية لملعب الشعب الدولي الى ردهات عزل لمعالجة المصابين بفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة".يذكر ان وزارة الصحة والبيئة، سجلت حتى أمس الأثنين، ٢١٣١٥ إصابة بينها 652 وفاة و٩٢٧١ حالة شفاء.

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