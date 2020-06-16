مشهد مؤثر لشاب يحاول إحياء جدته بعد وفاتها

2020/06/16 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فى مشهد إنسانى مأساوى، توفت امرأة مسنة فى سيارة فى ساحة انتظار السيارات فى المستشفى العام الواقع فى مكسيكو سيتى، بالمكسيك، بعد أن نقلها حفيدها إلى المستشفى لأنها عانت فى الصباح من مشاكل فى الجهاز التنفسى.والتقط المصور المكسيكى “موسيس بابلو” الذى يعمل لصالح وكالة “كوراتو اوسكورو”، صورا للحظة وصول الشاب برفقة جدته إلى المستشفى، […]

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