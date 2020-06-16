بتر ساق ملكة جمال شهيرة

2020/06/16 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عارضة الأزياء وملكة جمال كولومبيا لعام 2011-2012 دانييلا ألفاريز عن إجرائها عملية بتر لساقها اليسرى.وعرضت ملكة الجمال عبر حسابها في ” إنستجرام ” صورا لها من داخل المستشفى بعد إجراء العملية، حيث بدت في الصور وحولها عائلتها وأصدقاؤها، وهي بكامل حيويتها متمتعة بالإيجابية على الرغم من خسارتها لساقها.وحول سبب بتر ساقها؛ […]

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