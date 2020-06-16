سوق يهدد الصين بموجة كورونا جديدة وإختبارات بالجملة

2020/06/16 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مستشفى يوآن ببكين باجراء اختبارات لآلاف الأشخاص يوم الاثنين بعد أن أكدت الصين إكتشاف 49 شخصاً مصاباً بعدوى فيروس كورونا المستجد بدون ظهور أعراض عليهم.ومن بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 36 حالة في سوق للجملة يزود العاصمة الصينية بمعظم إحتياجاتها من اللحوم والخضروات .وأعلنت الصين عن 4634 حالة وفاة بفيروس كورونا […]

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