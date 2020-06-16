إغلاق مخيم في بغداد بعد تسجيل حالات بكورونا

2020/06/16 | 08:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مفوضية حقوق الانسان عن إغلاق الجهات الصحية مخيم مريم العذراء للنازحين في منطقة زيونة ببغداد بعد تسجيل إصابات وحالات أشتباه بكورونا.وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان “فرق المفوضية تتابع الاوضاع الانسانية والصحية للاسر النازحة في مخيم مريم العذراء للنازحين في منطقة زيونة ببغداد، والذي تسكنه 114 لسرة بواقع 345 فردا وجميعهم […]

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