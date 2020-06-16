2020/06/16 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ رئيسُ هيئةِ التقاعدِ الوطنيةِ أحمد الساعدي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بعدم تكرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين.وقال الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الاثنين،: إن “استقطاع رواتب المتقاعدين مرفوض ولن يتكرر ورئيس الوزراء وجه بعدم استقطاع رواتب تلك الشريحة”.وبشأن رواتب الأجهزة والكيانات المنحلة، أوضح الساعدي، أنه “تمت إحالتهم على التقاعد وجاري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجّه بعدم تكرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجّه بعدم تكرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).