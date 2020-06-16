قصي خولي ينشر اتصالا مع مديحة حمداني

2020/06/16 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة مفاجئة، نشر الممثل السوري قصي خولي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتحدث إلى طفله “فارس” أو كما يلقبه “العميد جونيور”، من خلال تواصله مع والدته عبر الهاتف.”.الفيديو أثار تساؤلات عدة، هل عادت المياه الى مجاريها بين قصي ومديحة؟ ام انهما يجنبان الطفل خلافاتهما.خاصة وان مديحة قالت اكثر من مرة ان قصي […]

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