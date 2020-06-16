الزراعة النيابية : اغراق السوق بالمنتجات المستوردة مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد

2020/06/16 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اغراق السوق بالمنتجات المستوردة ، بانه مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد والأضرار بالمنتج المحلي وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي، ان “الفترة الأخيرة شهدت إغراقا واضحا للسوق المحلية من المنتجات المستوردة وكأنه حالة مقصودة للاضرار بمثيلاتها من المنتجات المحلية”.واضاف، ان “اغلب المنتجات والمحاصيل الزراعية […]

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