الفتلاوي: مفاوضات بغداد وواشنطن يجب ان تركز على اخراج القوات الاميركية من العراق

2020/06/16 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شدد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، على ضرورة تركيز المفاوضات مابين بغداد وواشنطن على اخراج القوات الاميركية من العراق تنفيذ لقرار البرلمان وصوت الشعب برفض اي قوات اجنبية على اراضي العراق.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مفاوضات بغداد وواشنطن من شانها رسم مستقبل العلاقة مابين البلدين، مع التأكيد على […]

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