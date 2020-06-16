الطائي يحذر من محاولات ارهابية لاعادة سيناريو 2014 بدعم سياسي

2020/06/16 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياسي صباح الطائي، من محاولات داعش الارهابي للسيطرة على بعض المناطق بهدف اعادة سيناريو 2014، لافتا الى بعض الجهات السياسية تدعم ذلك من اجل مصالحها الشخصية في بعض المحافظات.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بعض الشخصيات التي برزت مؤخرا في الوسط السياسي كانت تدعم الارهاب والجميع يعلم بذلك، لكن المصالح […]

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