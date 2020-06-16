في الذكرى الثامنة والثلاثين لرحيل المفكر المغربي الشهيد عبدالعزيز بلال. - أحمد زوبدي

2020/06/16 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي في الذكرى الثامنة والثلاثين لرحيل المفكر المغربي الشهيد عبدالعزيز بلال /في مثل هذا اليوم (٢-;-٣-;- ماي) من شهر ماي ١-;-٩-;-٨-;-٣-;-, سقط عزيز بلال شهيدا في ساحة المعركة والشرف.



دبر لعزيز بلال حريقا ملغوما في إحدى فنادق أكبر شبكة فندقية عالمية, شبكة هيلتون بمدينة شيكاغو الإمبريالية والصهيونية.



تمت تصفية عزيز بلال بتواطؤ الأجهزة المغربية لأن عزيز بلال الذي, كان يتقن فن الك ......





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