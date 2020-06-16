مع شغيلة المستشفيات ومؤسسات تقديم الرعاية الصحية، في الإضراب والشارع، دفاعا عن حق الجميع إناثا وذكورا في الصحة، يوم 16 يونيو! - المناضل-ة

2020/06/16 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في الحزب الجديد المناهض للرأسمالية/فرنسا NPA، 15 يونيو 2020، ترجمة تيار المناضل-ةبمكافأة مالية، وميدالية والكلام الفارغ، كان إيمانويل ماكرون ووزيره أولفييه فيران يعتقدان أنهما قادران على إطفاء نار سخط مستخدمي-ات المستشفيات.



لكن أملهما خاب.



وفي كل مكان، كان الخروج من الحجر الصحي متسماً بتظاهرات شغيلة تقديم الرعاية الصحية ومؤيديهم-هن، أثناء أيام «ثلاثاء» و «خميس» ا ......





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