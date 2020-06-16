بيني موريس في كتابه -من دير ياسين الى كامب ديفيد- يصبح أكثر تطرفا: - نبيل عودة

2020/06/16 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة كان علينا طرد جميع الفلسطينيين في عام48* قال بمقابلة صحفية: موضوع الضمير لا يشغلني، هذا ليس ما يتوقع ان يقوم به مؤرخ * *الصهيونية دفعت رشاوى لمندوبي دول أعضاء في الأمم المتحدة للتصويت إلى جانب قرار التقسيم *يكشف المؤرخ اليهودي بيني موريس في كتابه عن "حرب 1948- تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى" عن إعادة كتابة تاريخ هذه الحرب من منظور جديد، وذلك من خلال بحث أجراه، وصفه بأنه واسع ال ......





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