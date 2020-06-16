نيوزيلندا تقرر إغلاق سفارتها ببغداد وتنقل مهامها لعاصمة أخرى

2020/06/16 | 08:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت نيوزيلندا سفارتها في بغداد عام 2015 لدعم نشر القوات النيوزيلندية في إطار جهود مكافحة الإرهاب من خلال التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن

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