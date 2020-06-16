البرتغال تعترض 22 مهاجراً “غير نظامي” أبحروا من المغرب

2020/06/16 | 08:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البرتغالية أنّها اعترضت، الإثنين قبالة السواحل الجنوبية للبلاد زورقاً على متنه 22 مهاجراً غير قانوني أبحروا من المغرب، في رابع قارب مهاجرين يصل من الدولة العربية إلى جارتها الأوروبية في غضون ستّة أشهر.وفي حين يختار القسم الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون من السواحل المغربية النزول في السواحل الإسبانية الأقرب إلى […]

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