المالية النيابية: تجاوز الازمة المالية لايحتاج الى استقطاع رواتب الموظفين

2020/06/16 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الخروج من الازمة المالية الراهنة لايحتاج الى استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، بل فقط الرواتب الخيالية واحداث الاصلاحات من قبل الحكومة الجديدة في حال كانت جادة بذلك.وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ستكون بدون حسابات ختامية وكذلك بدون اي اولويات في حال لم تقم باعداد […]

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