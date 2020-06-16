قريبا.. يمكنك استخدام حساب واتسآب واحد على 4 أجهزة فى وقت واحد

2020/06/16 | 08:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةيخطط واتس آب لدعم الأجهزة المتعددة، إذ كشفت أحدث التقارير أن تطبيق المراسلة الفورى قد يسمح للمستخدمين بفتح حساب واتس آب واحد على ما يصل إلى أربعة أجهزة فى المرة الواحدة، مما يعنى مزامنة نفس الحساب المرتبط بنفس بطاقة SIM.ووفقا لموقع TheVerge الأمريكى، لم يحدد واتس آب بوضوح كيفية معالجة هذا الدعم للأجهزة المتعددة لمشاكل الخصوصية والأمن، إذ نشر موقع WABetaInfo الخاص بتتبع جميع المزايا والتغييرات القادمة لواتس آب، تغريدة يكشف من خلالها أن الميزة قيد التطوير، وبالتالى قد لا تكون مرئية لمستخدمى الإصدار التجريبى من التطبيق على كل من أندرويد و iOS، وتضمنت التغريدة أيضًا لقطة شاشة تشير إلى أن التطبيق سيتطلب تشغيل Wi-Fi لمزامنة البيانات عبر الأجهزة.فى إصدار أندرويد التجريبى السابق v2.20.143 ، يطلب التطبيق من المستخدمين عند فتح شاشة التسجيل الأساسية، التبديل إلى Wi-Fi ، مع ظهور رسالة تقول: "بدون Wi-Fi ، قد يكون تسجيل الدخول بطيئًا، وقد تستخدم كمية كبيرة من خطة بياناتك ".كما ظهر بالإصدار التجريبى من التطبيق على أندرويد 2.20.152 فى الشهر الماضى فقط، ميزة تسمى "الأجهزة المرتبطة" والتى سيتم استخدامها بشكل أساسى فى المستقبل لربط الأجهزة المتعددة، وبمجرد طرح هذه الميزة، سيرى المستخدمون رسالة نصها تقول: "استخدم واتس آب على الأجهزة الأخرى، أرسل أو استقبل رسائل من كمبيوتر المتصفح أو بوابة فيس بوك ". أسفل الرسالة مباشرة، سيكون هناك زر أخضر مع وصف "ربط جهاز جديد"، ولكن مع الوقت الذى يتم فيه طرح الميزة فعليًا، من الممكن أن تمر بالعديد من التغييرات الأخرى، وقد تظهر بشكل مختلف.

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