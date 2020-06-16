صور .. الاعلام الامني: استخدام قواعد خشبية بقصف محيط مطار بغداد بالكاتيوشا

2020/06/16 | 08:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت خلية الاعلام الامني العراقي يوم الثلاثاء بسقوط ثلاثة صواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي.

واشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "سقوط ثلاث صواريخ نوع كاتيوشا، بعد منتصف ليلة امس الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

واوضح البيان ان انطلاق تلك الصواريخ كان مِن حي المكاسب"، مردفا بالقول ان الجهات التي نفذت هذا الاعتداء استخدمت (( قواعد خشبية لاطلاق الصواريخ )) وقد عثرت القوات الأمنية عليها ووجد فيها صواريخ متبقية تم ابطالها".

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