ما حقيقة اعادة الحصانة لبرلماني في اقليم كوردستان؟

2020/06/16 | 09:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان اقليم كوردستان اوميد خوشناو يوم الثلاثاء على انه لا يمكن اعادة عضوية للنائب عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر والغاء قرار برلمان الاقليم برفع الحصانة عنه.

وتواردت انباء تفيد بعزم رئيس برلمان الاقليم ريواز فائق باعادة الحصانة الى عمر لكن الاخير يتعين ان يمثل امام القضاء بالتهم التي وجهها الى رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، بحسب عضو هيئة الرئاسة هيمن هورامي.

وقال خوشناو في توضيح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان "اي قوة او شخص لا يعلو على سلطة القانون، و لا يمكن لأي شخص ان يلغي قرارا قانوني بآخر غير قانوني".

واضاف انه "سيتم الكشف عن الحقائق في اقرب وقت امام شعب كوردستان"، قائلا انه "ينبغي معالجة المشاكل في البرلمان لا ان يكون هو من يوجدها".

وكان برلمان الاقليم قد صوت في مطلع شهر آيار الماضية على على رفع الحصانة عن العضو عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر سعيد.

وكان عمر قد اتهم رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للاخير طالب الاول بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

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