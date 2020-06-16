بغداد تسمح بدخول الوافدين اليها شريطة الحجر على حسابهم الخاص

2020/06/16 | 09:02 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلن السفير العراقي لدى الاردن حيدر العذاري يوم الثلاثاء بفرض الحجر الصحي على الوافدين للعاصمة بغداد لم...

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