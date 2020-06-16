نائب لـ”العهد نيوز”: الغطاء السياسي يحول دون فتح 30 ملف فساد بوزارة الصحة

2020/06/16 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي ، عن وجود غطاء سياسي يحول دون فتح ملفات فساد سابقة داخل وزارة الصحة، مؤكدا إرسال ما يقارب ٣٠ ملف فساد إلى هيئة النزاهة لم تحسم لغاية الان. وقال الموسوي، في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء إن “هناك غطاء سياسي يحول دون فتح […]

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