الأمم المتحدة: أكثر من مليوني عراقي يعانون انعدام الأمن الغذائي

2020/06/16 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعتزم برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة، اعداد “خطة عمل سريعة”، لتطوير مشاريع سبل العيش في العراق، لمساعدة الأسر على ايجاد دخل مادي، بينما ستشمل الخطة اكثر من 300 الف شخص.وقالت مسؤولة البرنامج في مكتب المنطقة الوسطى بالعراق التابع للامم المتحدة، خنساء غازي، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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