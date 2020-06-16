صور تجّسد الإنسانية.. تظاهر ضده فحمله لحمايته

2020/06/16 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في صور توثق أبهى معاني الإنسانية، حمل متظاهر من أصول أفريقية شخصا يشتبه في أنه متظاهر يميني متطرف، وذلك بعد تعرضه للضرب والسحل من قبل مجموعة من البلطجية ومناهضي العنصرية، في ظل الاحتجاجات التي ثارت في المدن الإنجليزية المختلفة.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المتظاهر من أصول أفريقية قام بحمل الرجل […]

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