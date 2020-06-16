الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن الصواريخ التي سقطت في محيط مطار بغداد امس 'صور'

2020/06/16 | 09:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي ليلة امس.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت، بعد منتصف ليلة امس الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر".

واضافت ان "انطلاقها كان مِن حي المكاسب"، مشيرة الى ان "الجهات التي نفذت هذا الاعتداء استخدمت (( قواعد خشبية لاطلاق الصواريخ ))، حيث عثرت القوات الأمنية عليها ووجد فيها صواريخ متبقية تم ابطالها".

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