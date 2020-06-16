وائل حتاحت : 40% من إصابات كورونا في العراق لا تظهر عليها أعراض

2020/06/16 | 09:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الامم المتحدة في العراق وائل حتاحت إن التصريحات المتداولة المتعلقة بحالات الاصابة بفيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة وإن هذه الحالات غير قادرة على نقل المرض، هي معلومات غير صحيحة.

واكد حتاحت ان اربعين بالمئة من الاصابات خالية من الاعراض ولكن المشكلة تكمن عندما تتحول الاصابات الخالية من الاعراض الى إصابات عرضية، وهذا التحول يمكن يحدث بشكل تلقائي بحيث يصبح المرضى حاملين للأعراض.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ، أن الدراسات التي أجريت وتم تداولها مؤخراً، لا تعني بأي شكل من الاشكال إلغاء ما تم الاتفاق عليه عالميا سواءً في العراق أو في جميع دول العالم من حيث أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي في المرحلة الحالية وارتداء الكمامات واجراءات الوقاية الشخصية والتعامل مع جميع الحالات الاصابة بأنها قابلة للعدوى أو لديها قدرة لنقل العدوى للآخرين.

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