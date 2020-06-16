الصحة النيابية لـ”العهد نيوز”: حملات التوعية عامل مهم لتفادي الإصابة بـ”كورونا”

2020/06/16 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد طالب عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي، بموافاة اللجنة بخطة وزارة الصحة المستقبلية في حال وصلت مرحلة تفشي وباء كورونا ، مؤكدا ان وزارة الصحة تبذل مجهود كبير لمواجهة تحديات كورونا والعمل على تحجيم أضراره على الشعب العراقي. وقال في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء إن “لجنة الصحة بالبرلمان […]

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