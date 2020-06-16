بالصور.. العراق يكشف تفاصيل سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي

2020/06/16 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، تفاصيل سقوط صواريخ التي وقعت في محيط مطار بغدا...





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