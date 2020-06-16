كوردستان تمدد حظر التنقل داخل محافظاتها وبين المحافظات العراقية

2020/06/16 | 09:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إقليم كوردستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 166 إصابة ليترفع إجمالي الحالات المؤكدة بالفيروس إلى 2,473 إصابة - تصوير: بختيار كوران

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