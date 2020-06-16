2020/06/16 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمري :عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد وجهود الفلاحين والمزارعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/16 | 09:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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