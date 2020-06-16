2020/06/16 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، الثلاثاء، دعوته إلى تشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية وعدم السماح بإدخال أي منتج، معتبراً الإصرار على إغراق السوق بمنتجات لها مثيلها المحلي "مؤامرة خبيثة" لضرب الاقتصاد الوطني.

وقال الشمري، إن "عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية المستوردة أضر بالاقتصاد وجهود الفلاحين والمزارعين والمنتجين المحليين"، مضيفاً أن "الفترة الأخيرة شهدت إغراقاً واضحاً للسوق المحلية من المنتجات المستوردة وكأنها حالة مقصودة للاضرار بمثيلاتها من المنتجات المحلية".

وتابع، أن "أغلب المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية وصلت في البلاد لحالة الاكتفاء الذاتي وبدأت الوزارة وبدعم اللجنة التخطيط لتصدير الفائض للأسواق الخارجية"، معتبراً أن "ما يشهده السوق المحلي من إصرار على إغراقه بمنتجات لها مثيلها المحلي وبكثرة، مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني يدفع ثمنها الفلاح والمزارع بدرجة خاصة".وجدد الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "دعوته للجهات الحكومية إلى تشديد إجراءاتها في المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منتج بالدخول مهما كان"، مطالباً بـ"إحالة المتسببين بهذا الضرر الكبير إلى القضاء بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني لصالح جهات خارجية".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تتحدث عن 'مؤامرة خبيثة' لضرب الاقتصاد الوطني) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تتحدث عن 'مؤامرة خبيثة' لضرب الاقتصاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).