الزراعة النيابية: اغراق السوق بالمنتجات المستوردة مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد

2020/06/16 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقصاد نيوز _ بغداد

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الثلاثاء، ان عدم التعاطي الإيجابي مع قرار منع دخول المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية المستوردة اضر بالاقتصاد وجهود الفلاحين والمزارعين والمنتجين المحليين.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “الفترة الأخيرة شهدت إغراقا واضحا للسوق المحلية من المنتجات المستوردة وكأنه حالة مقصودة للاضرار بمثيلاتها من المنتجات المحلية”.

واضاف الشمري ان “اغلب المنتجات والمحاصيل الزراعية والحيوانية وصلت في البلاد لحالة الاكتفاء الذاتي وبدأت الوزارة وبدعم اللجنة التخطيط لتصدير الفائض للاسواق الخارجية”.

واعتبر أن “ما يشهده السوق المحلي من اصرار على الرشاقه بمنتجات لها مثيلها المحلي وبكثرة مؤامرة خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني يدفع ثمنها الفلاح والمزارع بدرجة خاصة”.

وجدد الشمري دعوته للجهات الحكومية الى “تشديد إجراءاتها في المنافذ الحدودية وعدم السماح لأي منتج بالدخول مهما كان ..مطالبا بإحالة المتسببين بهذا الضرر الكبير إلى القضاء بتهمة ضرب الاقتصاد الوطني لصالح جهات خارجية”.





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