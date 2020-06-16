أسعار النفط تقفز و”برنت” يقترب من مستوى 40 دولارا للبرميل

2020/06/16 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث لامست مستوى 40 دولارا للبرميل مجددا، وذلك بدعم من علامات على تعافي الطلب على الوقود، بينما يلتزم أعضاء مجموعة “أوبك+” باتفاق لخفض الإنتاج.وأشارت بيانات موقع “بلومبرغ” إلى أن العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف جرى تداولها، بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، عند 37.18 دولار للبرميل، بارتفاع […]

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