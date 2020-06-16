محافظ المثنى يعلن استئناف العمل في مشروع تأهيل شوارع قضاء الرميثة

2020/06/16 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة المثنى، عن استئناف العمل في مشروع تأهيل وتطوير شوارع قضاء الرميثة اعتبارا من الاسبوع المقبل والذي تبلغ تكلفته 36 مليار دينار، وذلك بعد توقف المشروع بسبب أزمة فيروس كورونا.وذكر المحافظ أحمد منفي في بيان انه وجه دائرة المهندس المقيم في مشروع تأهيل وتطوير شوارع الرميثة بإستئناف العمل بالمشروع خلال الأسبوع المقبل.واشار […]

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