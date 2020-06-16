2020/06/16 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت شركة “غوغل” الأمريكية تأجيل إطلاق هاتفها المرتقب “بيكسل 4 أيه” إلى موعد جديد.وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” أن “غوغل” أجلت إطلاق “بيكسل 4 أيه” إلى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا المستجد.وكانت تقارير عديدة في أوائل أبريل/نيسان الماضي قد سربت الشكل المتوقع لهاتف “بيكسل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“غوغل” تؤجل مجددا إطلاق هاتفها “بيكسل 4 أيه ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“غوغل” تؤجل مجددا إطلاق هاتفها “بيكسل 4 أيه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).