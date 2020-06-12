2020/06/16 | 10:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شخصت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء إصابة امين سر نادٍ رياضي عراقي بفيروس كورونا كوفيد-١٩.

وقبل ايام أُعلن وفاة المدرب على هادي إثر إصابته بالفيروس، كما تم ادخال اللاعب العراقي السابق احمد راضي إلى المستشفى بعد تشخص مرضه بكورونا.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن الفحوصات اثبتت إصابة الرائد اكرم والي امين سر نادي الدفاع المدني بفيروس كورونا.

وسجل العراق منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، ٢١٣١٥ إصابة، منها ٦٥٢ حالة وفاة، و9271 حالة شفاء

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