موقع: الهجوم الصاروخي الاخير استهدف الاستخبارات الاميركية ومركز الدعم الدبلوماسي للتحالف

2020/06/16 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصف موقع يوس عراقي المقرب من الجيش الاميركي، الثلاثاء، حكومة مصطفى الكاظمي بالضعيفة جدا عقب الهجوم الصاروخي على موقع عسكري في مطار بغداد، مبينا ان الهجوم استهدف مركز الدعم الدبلوماسي للتحالف الدولي في العراق.وقال الموقع على “الفيسبوك ” اطلعت عليه /المعلومة/ انه ” مع الاسف ان الحكومة العراقية جدا ضعيفة”، فيما اشار الى […]

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