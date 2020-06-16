الصحة العالمية في العراق: 40% من إصابات كورونا خالية الاعراض

2020/06/16 | 10:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف رئيس فريق الطوارئ في منظمة الامم المتحدة في العراق وائل حتاحت، اليوم الثلاثاء، عن أن 40 بالمئة من الاصابات خالية من الاعراض ومثلها أعراض خفيفة.وقال حتاحت في حوار تلفزيوني، إن “التصريحات المتداولة المتعلقة بحالات الاصابة بفيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة وإن هذه الحالات غير قادرة على نقل المرض؛ هي معلومات غير صحيحة”، مبينا أن “ما تم تداوله هو ناشئ عن بعض الدراسات المحدودة وهي غير كافية علميا لتحديد صحة تلك المعلومات, إلى أن تتحدد هذا المعلومات بشكل دقيق”.وأضاف، ان “الموضوع المهم الذي يجب التركيز بشأنه هو “ماهية تعريف حالات الاصابة الحاملة للمرض وتكون خالية من أعراض الاصابة, حيث أن هناك خطوطا دقيقة بين الاعراض الخفيفة والخالية من الاعراض بشكل كامل”, وتابع رئيس رئيس فريق الطوارئ إن “40 بالمئة من الاصابات خالية من الاعراض ومثلها أعراض خفيفة, ولكن المشكلة تكمن عندما تتحول الاصابات الخالية من الاعراض الى إصابات عرضية، وهذا التحول يمكن يحدث بشكل تلقائي بحيث يصبح المرضى حاملين للاعراض”.وأوضح رئيس فريق الطوارئ، أن “الدراسات التي أجريت وتم تداولها مؤخراً، لا تعني بأي شكل من الاشكال إلغاء ما تم الاتفاق عليه عالميا سواءً في العراق أو في جميع دول العالم من حيث أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي في المرحلة الحالية وارتداء الكمامات واجراءات الوقاية الشخصية والتعامل مع جميع الحالات الاصابة بأنها قابلة للعدوى أو لديها قدرة لنقل العدوى للآخرين، ولذلك يجب تتبع جميع الحالات سواء التي تظهر عليها أعراض أو لم تظهر عليها وتتبع المخالطين لتلك الحالات والسيطرة عليها بشكل أدق”, مشددا على “أهمية تلك الاجراءات وايضاحها بشكل مباشر للمواطنين بضرورة اتباع التدابير الصحية والوقائية”.

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