اصابة امين سر نادي الدفاع المدني بفيروس كورونا

2020/06/16 | 10:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي، الثلاثاء، بأن امين سر نادي الدفاع المدني اصيب بفايروس كورونا.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “الرائد اكرم والي الذي يشغل منصب امين سر نادي الدفاع المدني تاكدت اصابته بفايروس كورونا”.واضاف انه “تم نقل ولي الى احدى مستشفيات العاصمة”.

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