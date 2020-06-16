مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: تسجيل ١٠٩ إصابة بفايروس كورونا في ذي قار

2020/06/16 | 10:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاراكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا.واضاف المصدر، في حديث خص به “العهد نيوز”، ان دائرة صحة ذي قار سجلت صباح اليوم 109 إصابة جديدة بفايروس كورونا.يذكر ان شركة نفط ذي قار جهزت دائرة صحة المحافظة باجهزة طبية متطورة من مناشيء عالمية معتمدة لدى وزارة الصحة […]

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